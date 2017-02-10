Руслан Дмитренко та Аліна Шух визнані найкращими легкоатлетами січня в Україні

П`ятиборка Аліна Шух та Руслан Дмитренко, який спеціалізується на спортивній ходьбі, визнані кращими легкоатлетами України в січні, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

У чоловіків найкращим було визнано Руслана Дмитренка, який переміг у Києві на змаганнях «Різдвяні старти» з третім результатом сезону в Європі зі спортивної ходьби на 5000 метрів - 19.24,6, за ручним секундоміром).

Читайте такожЧетверо українців перемогли на легкоатлетичних змаганнях у ФранціїУ жінок поза конкуренцією була Аліна Шух. Усіх вразила її перемога у Запоріжжі на командному чемпіонаті України у п’ятиборстві з юніорським світовим рекордом та найкращим результатом сезону у світі (4550 очок). Також минулого місяця Аліна виграла Меморіал Дем’янюка зі стрибків у висоту (1.86).

Що цікаво, у 2016-му Руслана та Аліну також було визнано найкращими легкоатлетами першого місяця року.

Нагадаємо, опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі Facebook). Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.