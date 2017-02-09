Українці потрапили в п'ятірку найсильніших змішаної естафети Чемпіонату світу з біатлону

В австрійському Хохфільцені завершилася перша гонка Чемпіонату світу з біатлону - змішана естафета - в якій збірна України посіла 5-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українська команда виступала у складі Олена Підгрушна, Юлія Джима, Сергій Семенов і Дмитро Підручний.

Гонка для української команди не задалася з самого початку. На першому етапі Підгрушна після стрільби лежачи з семи патронів (два додаткових) відставала від лідера на 27,6 секунди В "стійці" українка припустилася ще двох промахів і збільшила своє відставання від лідера до 48,5 секунди. Щоправда, на заключному колі етапу наша спортсменка суттєво додала у швидкості і скоротила відрив лідерів до 39 секунд.

У свою чергу, ще одна олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Юлія Джима на своєму етапі першу стрільбу провела ідеально, скоротивши відставання до 31,9 секунди. На стрільбі стоячи Джима допустила одну помилку, але, за рахунок численних помилок суперниць, зуміла закріпитися в Топ-7 команд, відстаючи від лідера на 24,3 секунди. Щоправда, у Джими заключне коло не задалося - 35,9 секунди відставання.

Читайте такожЧС-2017 з біатлону: турнір без завдань, але з надіямиПотім естафету підхопив Сергій Семенов, який на стрільбі лежачи припустився одного промаху і збільшив відставання до 43,2 секунди - 8-е місце. На "стійці" Семенов, як і більшість його суперників був дуже невпевнений, допустив два промахи і збільшив відставання від лідируючого німця Пфайфера до 1 хвилини 03,4 секунди - 7-е місце. Свій етап українець завершив на 7-му місці з відставанням від лідера в 56,6 секунди.

На заключному етапі Дмитро Підручний без помилок відстріляв на лежанці і з відставанням у 53,0 секунди від Симона Шемппа зі збірної Німеччини вийшов на 5-е місце. Українець скористався помилками атлетів з Чехії, Норвегії та Швеції У "стійці" українець також був бездоганний і зберіг 5-е місце з відставанням в 44,5 секунди від лідера.

У підсумку, наша команда відстала від лідерів на 35,6 секунди - 5-е місце.

Чемпіоном світу в цій дисципліні стала команда з Німеччини - 1 година, 09 хвилин 06,4 секунди. 2-е місце у команди Франції - 2,2 секунди відставання, третіми фінішували біатлоністи Росії - 3,2 секунди. Відставання команди Італії склало 28,7 секунди.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу в Хохфільцені проходить з 9 по 19 лютого.