Поліція австрійського Хохфільцена шукала допінг у збірної Казахстану з біатлону напередодні Чемпіонату світу

Напередодні, у готелі, де розташувалася збірна Казахстану з біатлону під час Чемпіонату світу з біатлону відбувся обшук, повідомляє Sport.ua.

Поліція виявила у номерах, де мешкають представники команди, медикаменти, які були негайно вилучені. Приводом до обшуку стало те, що на смітнику однієї із автозаправних станцій поблизу готелю виявили упаковки з-під медичних засобів.

Як повідомив прес-секретар збірної Казахстану Манас Усенов, команда Казахстану надала всі необхідні документи щодо препаратів, які використовуються для підтримки здоров’я та фізичних кондицій атлетів. Усі ці документи свідчать про те, що медикаменти – цілком легальні, серед них немає заборонених препаратів.

Читайте такожМіжнародний союз біатлоністів може скоротити квоти для збірних, чиї спортсмени попалися на допінгуНа вимогу Міжнародного Союзу біатлоністів, казахстанські атлети погодилися здати аналізи крові й сечі і тепер очікують результати цього дослідження. Представник місцевої поліції повідомив, що IBU тісно співпрацює з кримінальним департаментом. Він також наголосив, що розслідування ще не закінчене і немає поки підстав казати, що мав місце спортивний злочин.

Цілком може бути, що тривога хибна. Поліція в Європі часто проводить обшуки у розташуванні спортивних команд, виявляючи упаковки з-під ліків на смітниках.

У будь-якому разі, атлети Казахстану допущені до участі у сьогоднішній змішаній естафеті. Щодо їхньої подальшої участі у чемпіонаті можна буде говорити після отримання результатів допінг-тестів.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з біатлону триватиме у Хохфільцені з 9 по 19 лютого.