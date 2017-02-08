Збірна України потрапила у десятку найсильніших загальнокомандного заліку Універсіади

В Алмати (Казахстан) завершилася зимова Універсіада, де збірна України завоювала 9 нагород і увійшла в 10-ку найсильніших загальнокомандного заліку, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку українських спортсменів-студентів 2 золота, 3 срібла та 4 бронзи.

Читайте такожБіатлоністка Бєлкіна принесла Україні перше "золото" УніверсіадиВ останній день змагань наші спортсмени брали участь в лижній гонці на 30 км у чоловіків, де кращий результат показав Олексій Красовський, який посів 6-е місце. Дистанцію він подолав за 1 годину 22 хвилини 28.4 секунди, відставши від чемпіона Універсіади в цьому виді програми Дмитра Ростовцева з Росії на 2 хвилини 50.9 секунди.

Переможцем Універсіади в загальному заліку стала команда Росії - 29-27-15, 71. На другому місці господарі змагань з Казахстану (11-8-17, 36), на третьому - комнада Південної Кореї (11-5-5, 21).

Як повідомляв УНІАН, 28-а зимова Універсіада Алмати-2017 проходила з 29 січня по 8 лютого.