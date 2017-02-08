Долгополов програв у першому колі тенісного турніру в Еквадорі

В Кіто (Еквадор) відбувся матч першого кола тенісного турніру Ecuador Open серії АТР-250, де українець Олександр Долгополов програв Радживу Раму з США, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 6:3, 6:7(4), 3:6.

Читайте такожДолгополов вибув з боротьби у другому колі Australian OpenУкраїнець впевнено провів перший сет, який виграв з рахунком 6:3. Також Долгополов мав шанси на успіх у другій партії, яку довів до тай-брейку. Але, у вирішальному геймі він виграв тільки чотири розіграши м'яча.

У третій вирішальній партії вже Рам перехопив ініціативу і диктував свої умови, вигравши з рахунком 6:3.

Як повідомляв УНІАН, раніше на цьому тижні Ілля Марченко виграв стартовий матч на турнірі в Монпельє у француза Квентіна Галі. У другому раунді наш тенісист зіграє з переможцем зустрічі Міша Звєрєв (Німеччина) - Кенні де Шеппер (Франція).