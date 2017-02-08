Міжнародний союз біатлоністів може скоротити квоти для збірних, чиї спортсмени попалися на допінгу

Конгрес Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) може скоротити квоти для національних збірних у разі неодноразових порушень антидопінгових правил, повідомляє ТАСС з посиланням на заяву президента організації Андерса Бессеберга.

За день до старту чемпіонату світу в Хохфільцені (Австрія), 8 лютого, пройде позачерговий конгрес IBU, на якому будуть обговорюватися зміни в антидопінгових правилах.

Читайте такожНімецький телеканал ARD показав новий фільм про допінгу в російському спорті«Не виключено, що конгрес може прийняти рішення про скорочення квот для національних збірних у разі частих порушень антидопінгових правил, також можливе збільшення грошового штрафу до €1 млн. Ці зміни можуть набути чинності лише з наступного сезону», - заявив Бессеберг.

Як повідомляв УНІАН, раніше понад 170 біатлоністів в з різних країн підписали документ з вимогами від IBU більш жорстких заходів по боротьбі з допінгом, в тому числі збільшення штрафу за допінг з €200 тисяч євро до €1 млн.