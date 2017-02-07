Матч "Хіміка" у волейбольному єврокубку не відбудеться через неявку суперника
17:48, 07 лютого 2017Інше
113
Суперник не приїхав в місто в Одеській області.
"Хімік" може потрапити до чвертьфіналу Кубка ЕКВ без гри, через неявку суперника / cev.lu
Перший матч 1/8 фіналу Кубка ЕКВ (Європейської конфедерації волейболу) «Хімік» - «Візура» не відбудеться в призначений термін у зв'язку з неявкою суперника з Сербії, повідомляє офіційний сайт южненців.
Гра повинна була відбутися в Южне 7 лютого і розпочатися о 18.00.
Остаточне рішення щодо цього матчу буде прийнято комісією з єврокубків ЄКВ.
Таким чином, наступний матч «Хімік» зіграє 11 лютого з тернопільською «Галичанкою» у фіналі Кубка України. Матч розпочнеться о 14.30 у Києві.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter