Матч "Хіміка" у волейбольному єврокубку не відбудеться через неявку суперника

Перший матч 1/8 фіналу Кубка ЕКВ (Європейської конфедерації волейболу) «Хімік» - «Візура» не відбудеться в призначений термін у зв'язку з неявкою суперника з Сербії, повідомляє офіційний сайт южненців.

Гра повинна була відбутися в Южне 7 лютого і розпочатися о 18.00.

Остаточне рішення щодо цього матчу буде прийнято комісією з єврокубків ЄКВ.

Таким чином, наступний матч «Хімік» зіграє 11 лютого з тернопільською «Галичанкою» у фіналі Кубка України. Матч розпочнеться о 14.30 у Києві.