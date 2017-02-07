Марчено вийшов у друге коло тенісного турніру в Монпельє

В Монпельє (Франція) завершився матч першого кола тенісного турніру Open Sud de France, де українець Ілля Марченко обіграв місцевого тенісиста Квентіна Галі, повідомляється в офіційному Twitter змагань.

Матч завершився з рахунком 6:4, 6:4.

Українець зробив по одному брейку у кожній з двох партій. При цьому, Марченко настільки впевнено подавав, що суперник не мав жодного брейка за весь матч. Суперники провели на корті 1 годину 16 хвилин.

Наш тенісист здобув першу перемогу в сезоні-2017, так як раніше на турнірах в катарській Досі та австралійських Сіднеї і Мельбурні програвав в перших же матчах і вибував з боротьби.

У другому раунді наш тенісист зіграє з переможцем зустрічі Міша Звєрєв (Німеччина) - Кенні де Шеппер (Франція).

Турнір Open Sud de France в Монпельє проходить з 5 по 12 лютого.