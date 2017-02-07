Українська біатлоністка Бондар завоювала срібло Універсіади в мас-старті

В Алмати (Казахстан) завершився розіграш медалей передостаннього дня змагань Універсіади, де в біатлонному мас-старті серед жінок срібло завоювала українка Яна Бондар, повідомляє офіційний сайт змагань.

У гонці за участю 30-ти кращих біатлоністок Універсіади Бондар посіла 2-е місце, подолавши дистанцію у 12,5 км з чотирма вогневими рубежами за 37 хвилин 17.7 секунди (відставання від переможниці в 1 хвилину 02.3 секунди). Українка жодного разу не промахнулася на двох стрільбах лежачи, а на "стійці" спочатку допустила три промахи, а потім ще два - 5 штрафних кіл.

Читайте такожУкраїнські біатлоністи завоювали бронзу Універсіади в змішаній естафетіПереможниця гонки Галина Вишневська подолала дистанцію за 36 хвилин 15.4 секунди (1 промах). 3-е місце і бронзова медаль на рахунку Лариси Кукліної з Росії - 1 хвилина 31,1 секунди відставання (2 промахи).

Українка Надія Бєлкіна посіла 6-е місце, Марія Кручова - 9-е, Юлія Бригинець - 10-е. Яна Пустовалова зійшла з дистанції після 3-го вогневого рубежу.

Таким чином, на рахунку збірної України 9 нагород - 2 золота, 3 срібла та 4 бронзи. Команда займає 10-е місце в загальному заліку.

Як повідомляв УНІАН, 28-я зимова Універсіада Алмати-2017 проходить в Казахстані з 29 січня по 8 лютого.