Російських легкоатлетів не допустять на міжнародну арену до листопада

Міжнародна федерація легкої атлетики (IAAF) не допустить російських легкоатлетів до міжнародних змагань до листопада 2017 року, повідомляється на офіційному сайті організації.

«Грунтуючись на представленому звіті робочої групи та рекомендаціях Рада IAAF прийняв рішення поки не відновлювати членство ВФЛА. В російському спорті зберігається ряд невирішених питань, які не задовольняють критеріям відновлення членства ВФЛА», — наголошується в заяві IAAF.

Читайте такожОстаточне рішення IAAF: російським легкоатлетам на Олімпіаді в Ріо не місцеУ міжнародній федерації визнали, що Всеросійська федерація легкої атлетики зробила низку важливих кроків, але цього недостатньо.

«ВФЛА не буде відновлено, поки в повному обсязі не запрацює Російське антидопінгове агентство (РУСАДА). Якщо все буде йти за планом, РУСАДА буде відновлена в листопаді 2017 року. Що означає, що ми не рекомендуємо відновлювати ВФЛА до цього моменту», — заявив голова робочої група IAAF з питання відновлення членства ВФЛА Руне Андерсен.

Разом з тим, 35 ​​атлетів проситимуть IAAF про виступ під міжнародним прапором, щоб отримати можливість змагатися на ЧС-2017 серпні в Лондоні.

Як повідомляв УНІАН, легкоатлети РФ були відсторонені від всіх міжнародних змагань в листопаді 2015 року. Зокрема, команда в повному складі пропустила Олімпіаду-2016 в Ріо. Єдиний виняток становила стрибунка в довжину Дар'я Клішина, яка живе і тренується в США. На Олімпіаді вона посіла 9-е місце.