Українські тенісисти проведуть перший матч Кубка Девіса-2017 проти збірної Португалії

Збірна України розпочне виступ у Кубку Девіса-2017 з другого раунду першої групи Євро-Африканської зони (українці - другі сіяні) з матчу зі збірною Португалії, повідомляє Великий теніс України.

Це буде матч за право потрапити в плей-офф Світової групи.

У першому колі португальці всуху переграли збірну Ізраїлю - 5:0. У складі майцбутніх суперників українців виступили Жоао Соуза і Гаштао Еліаш, відігравши одиночні зустрічі в п'ятницю і парний поєдинок в суботу.

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Рахунок в особистому протистоянні збірних: 2-1 на користь українців. Наша команда обіграла португальців у 2000-му році в Києві (4:1), поступилася супернику в 2001-му році в гостях (2:3) і виграла у 2008-му році в Дніпропетровську з рахунком 5:0.

Як повідомляв УНІАН, збірна України зазнала поразки в плей-офф Світової групи в матчі з японцями у вересні 2016-го року і за підсумками сезону замкнула 20-ку найсильніших у рейтингу націй.