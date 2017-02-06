Тренерська рада ФЛАУ затвердила Декларацію про неприйнятність допінгу

За ініціативи президента Федерації легкої атлетики України Ігоря Гоцула та віце-президента ФЛАУ і голови Комісії юридичних проваджень ФЛАУ Фіделя Тимченка відбулися збори тренерської ради Федерації, де було розроблено та затверджено текст Декларації про неприйнятність допінгу, повідомляє офіційний сайт ФЛАУ.

Присутні на тренерській раді обговорили питання антидопінгової діяльності в українські легкій атлетиці та зійшлися на думці про необхідність декларування своєї позиції з цього питання.

Тренерський склад закликав усіх тренерів, суддів, лікарів, масажистів та інших фахівців, які беруть участь у підготовці спортсменів, приєднатися до цієї Декларації.

На даний момент свої підписи під Декларацією вже поставили Президент ФЛАУ Ігор Гоцул, віце-президент ФЛАУ, голова комісії юридичних проваджень ФЛАУ Фідель Тимченко, державний тренер Мінмолодьспорту з легкої атлетики В’ячеслав Тиртишник, головний тренер збірної України з легкої атлетики (метання) Максим Островський, головний тренер збірної України з легкої атлетики (витривалість) Сергій Романчук, старший тренер збірної України з легкої атлетики (витривалість) Юрій Рикалов.

Список підписантів постійно оновлюється.