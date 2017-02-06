Оголошено склад збірної України на чемпіонат світу з біатлону

У складі команди буде 10 спортсменів.

В понеділок був оприлюднений склад збірної України на чемпіонат світу, повідомляє Федерація біатлону України. У складі представлені 10 спортсменів. Жінки: Юлія Джима Олена Підгрушна Анастасія Меркушина Ірина Варвінець Валя Семеренко Читайте такожЖіноча збірна України з біатлону піднялася на 3-тю сходинку у заліку Кубка націй Чоловіки: Сергій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний Володимир Семаков Олександр Жирний Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2017 пройде з 9 по 19 лютого в Хохфильціні (Австрія).

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