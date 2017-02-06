Оголошено склад збірної України на чемпіонат світу з біатлону

14:34, 06 лютого 2017
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У складі команди буде 10 спортсменів.

У складі збірної України на чемпіонат світу їде 10 спортсменів / biathlon.com.ua

В понеділок був оприлюднений склад збірної України на чемпіонат світу, повідомляє Федерація біатлону України.

У складі представлені 10 спортсменів.

Жінки:

Юлія Джима

Олена Підгрушна

Анастасія Меркушина

Ірина Варвінець

Валя Семеренко

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Чоловіки:

Сергій Семенов

Артем Прима

Дмитро Підручний

Володимир Семаков

Олександр Жирний

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2017 пройде з 9 по 19 лютого в Хохфильціні (Австрія).

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