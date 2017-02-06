Оголошено склад збірної України на чемпіонат світу з біатлону
14:34, 06 лютого 2017Інше
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У складі команди буде 10 спортсменів.
У складі збірної України на чемпіонат світу їде 10 спортсменів / biathlon.com.ua
В понеділок був оприлюднений склад збірної України на чемпіонат світу, повідомляє Федерація біатлону України.
У складі представлені 10 спортсменів.
Жінки:
Юлія Джима
Олена Підгрушна
Анастасія Меркушина
Ірина Варвінець
Валя Семеренко
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Чоловіки:
Сергій Семенов
Артем Прима
Дмитро Підручний
Володимир Семаков
Олександр Жирний
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2017 пройде з 9 по 19 лютого в Хохфильціні (Австрія).
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