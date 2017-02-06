Світоліна увійшла у вісімку кращих чемпіонської гонки WTA
Спортсменка може претендувати на поїздку на підсумковий турнір року.
Українська тенісистка Еліна Світоліна увійшла у вісімку найсильніших тенісисток чемпіонської гонки WTA, повідомляє Isport.
У цьому рейтингу враховуються тільки результати за нинішній сезон.
Українка зробила стрибок з 17-го на 8-е місце. В її активі зараз 595 очок.
У класичному рейтингу WTA (враховуються результати за останні 52 тижні) українка зберегла 13-е місце.
Якщо ж Світоліна втримається у вісімці рейтингу до кінця сезону, то вона зіграє на головному старті сезону – Підсумковому турнірі в Сінгапурі.
Чемпіонська гонка WTA
1) Серена Вільямс (США) – 2030
2) Вінус Вільямс (США) – 1331
3) Йоханна Конта (Великобританія) – 1010
4) Кароліна Плишкова (Чехія) – 900
5) Коко Вандевей (США) – 835
6) Мірьяна Лючич-Бароні (Хорватія) – 823
7) Гарбинье Мугуруса (Іспанія) – 615
8) Еліна Світоліна (Україна) – 595
Як повідомляв УНІАН, напередодні українка виграла турнір в Таїланді, де була першою сіяному згідно з чинним рейтингом WTA.