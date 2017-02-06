Світоліна увійшла у вісімку кращих чемпіонської гонки WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна увійшла у вісімку найсильніших тенісисток чемпіонської гонки WTA, повідомляє Isport.

У цьому рейтингу враховуються тільки результати за нинішній сезон.

Українка зробила стрибок з 17-го на 8-е місце. В її активі зараз 595 очок.

У класичному рейтингу WTA (враховуються результати за останні 52 тижні) українка зберегла 13-е місце.

Якщо ж Світоліна втримається у вісімці рейтингу до кінця сезону, то вона зіграє на головному старті сезону – Підсумковому турнірі в Сінгапурі.

Чемпіонська гонка WTA

1) Серена Вільямс (США) – 2030

2) Вінус Вільямс (США) – 1331

3) Йоханна Конта (Великобританія) – 1010

4) Кароліна Плишкова (Чехія) – 900

5) Коко Вандевей (США) – 835

6) Мірьяна Лючич-Бароні (Хорватія) – 823

7) Гарбинье Мугуруса (Іспанія) – 615

8) Еліна Світоліна (Україна) – 595

Як повідомляв УНІАН, напередодні українка виграла турнір в Таїланді, де була першою сіяному згідно з чинним рейтингом WTA.