Українські лижники потрапили в Топ-6 естафет Універсіади

В Алмати (Казахстан) завершилися естафетні гонки з лижного спорту в рамках зимової Універсіади, у яких українські команди двічі потрапили в 6-ку кращих, повідомляє офіційний сайт змагань.

У жіночій гонці 3х5 км Юлія Тарасенко, Вікторія Олех і Марія Насико фінішували на 5-му місці з результатом 48 хвилин 07,8 секунди. Відставання від переможців склало 5 хвилин 42,7 секунди.

Чемпіоном Універсіади в цьому виді програми стала команда Росії (42:25.1), слідом фінішували команди Казахстану (+52.1) і Франції (+1:46.1). Також українок обігнала команда Білорусі (+4:51.2).

Читайте такожУкраїнці Назарова і Нікітін виграли "золото" Універсіади в танцях на льодуВ чоловічій гонці 4х7,5 км. український квартет Олексій Красовський, Костянтин Яременко, Андрій Марченко та Олександр Челенко фінішували в Топ-6 з підсумковим результатом 1 година 16 хвилин 11.9 секунди. Відставання від переможця склало 3 хвилини 22.6 секунди.

Чемпіоном Універсіади стала збірна Росії (1:12:49.3), всього на 1,8 секунди відстала команда Казахстану, і на 2 хвилини 02,5 секунди - Чехії.

Таким чином, після чергового дня змагань, на рахунку збірної України, як і раніше, 8 нагород - 2 золота, 2 срібла та 4 бронзи.

Як повідомляв УНІАН, 28-я зимова Універсіада Алмати-2017 проходить з 29 січня по 8 лютого.