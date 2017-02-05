Четверо українців перемогли на легкоатлетичних змаганнях у Франції

Українці Олеся Повх, Ольга Земляк, Анна Плотіцина і Владислав Мазур стали переможцями міжнародного легкоатлетичного турніру у Мондвіллі (4 лютого, Франція), повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Олеся Повх виграла дистанцію 60 метрів з результатом 7,20 с.

Ольга Земляк була найшвидшою з бігу на 400 метрів (52,87 с). Ще одна українка, Джойс Коба подолала дистанцію за 55,23 с.

Анна Плотіцина виграла змагання з бігу на 60 метрів з бар’єрами (8,08 с).

Владислав Мазур став переможцем зі стрибків у довжину (7,59 м). Тарас Неледва – четвертий (7,48 м).

Окрім того, на етапі найпрестижнішої легкоатлетичної серії зимового сезону IAAF World Indoor Tour Марина Килипко стала третьою зі стрибків з жердиною. На змаганнях в німецькому Карлсруе Килипко з другої спроби подолала 4,50 метри. Цей результат став для Марини особистим рекордом у приміщеннях. До цього її найкраще досягнення дорівнювало 4,40 м. Перемогла німкеня Ліза Рижих (4,67 м). Нагадаємо, що саме Килипко належить національний рекорд України зі стрибків з жердиною. 3 вересня 2016 року у Трані (Італія) вона подолала 4,65 м.

Українка Юлія Левченко посіла друге місце на міжнародних змаганнях зі стрибків у висоту Hustopecske skakani (4 лютого, Густопече, Чехія). Стати другою Левченко дозволив результат 1,89 метрів. Планку на цій висоті, як і на попередніх, Юлія подолала з першої спроби. Ще одна українка, Юлія Чумаченко була восьмою (1,83 м). Перемогла британка Морган Лейк (1,92 м).

Ще одна українка Аліна Шух стала переможницею міжнародного турніру з багатоборства, який входить до серії European Athletics Indoor Permit Meetings (4 лютого, Таллінн, Естонія). Шух не вистачило лише восьми очок, щоб побити свій же світовий рекорд U20 з п’ятиборства у приміщенні. На командному чемпіонаті України у приміщенні (27 січня 2017 р., Запоріжжя) Аліна за сумою п’яти видів набрала 4550 очок. У Таллінні – 4542.

По видам Шух показала в Естонії такі результати: 60 метрів з бар’єрами – 8,89 с; стрибки у висоту – 1,89 м (особистий рекорд); штовхання ядра – 13,81 м; стрибки у довжину – 6,12 м; 800 м – 2.16,84 хв.