Світоліна вийшла у півфінал тенісного турніру в Тайбеї

У Тайбеї завершився матч 1/4 фіналу тенісного турніру WTA Taiwan Open, де українка Еліна Світоліна обіграла Онс Джабір з Тунісу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:1, 3:6, 7:6 (4).

Читайте такожСвітоліна вийшла у чвертьфінал тенісного турніру в ТайбеїУкраїнка мала перевагу над суперницею в першій партії, яку виграла з рахунком 6:1. Після цього наша теніситка трохи втратила концентрацію, програвши другий сет - 3:6. У вирішальній третій партії суперниці так і не змогли виявити найсильнішу в основних 12-ти геймах, а на тай-брейку більш вдалою була українка - 7:4.

Матч тривав 1 годину 55 хвилин.

У півфіналі українка зустрінеться з переможницею пари Менді Мінелла - Лін Жу.

Як повідомляв УНІАН, турнір в Тайвані проходить з 30 січня по 5 лютого.