Біатлоністка Бєлкіна принесла Україні перше "золото" Універсіади

В Алмати (Казахстан) завершилися змагання з біатлону в рамках п'ятого дня зимової Універсіади, де в гонці переслідування на 10 км. у жінок золото завоювала Надія Бєлкіна, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка стартувала з 6-го місця за підсумками спринтерської гонки, чисто відстріляла на двох вогневих рубежах у положенні "лежачи", а потім у "стійці" двічі промахнулася на третьому вогневому рубежі і один раз - на четвертому. Тим не менш, спортсменка більш ніж на 20 секунд випередила найближчу переслідувачку - 32 хвилини 39,6 секунди.

Читайте такожУкраїнські спортсмени вибороли чотири нагороди за перші два дні Універсіади2-е місце посіла Ольга Шестерікова з Росії, яка стартувала 10-ю - 21,1 секунди відставання (2 промахи), третьою - ще одна росіянка Лариса Кукліна, що стартувала 5-ю - 28,7 (4). Вона випередила у боротьбі за бронзу на 19,5 секунди українку Яну Бондар, яка стартувала другою за підсумками спринту.

Варто відзначити, що переможниця спринту Галина Вишневська з Казахстану після п'яти промахів на другому вогневому рубежі припинила гонку.

Таким чином, відтепер на рахунку збірної України 6 нагород - 1 золото, 2 срібла і 3 бронзи і 10-е місце в загальнокомандному заліку.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада в Алмати проходить з 29 січня по 8 лютого.