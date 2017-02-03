Роналду названий найбільш високооплачуваним спортсменом світу в 2016 році

Складено список найбільш високооплачуваних спортсменів світу за 2016-й рік, який очолив футболіст збірної Португалії і мадридського "Реала" Кріштіану Роналду, повідомляє Forbes.

Сумарний річний дохід Роналду склав 88 млн. доларів США.

Читайте такожНеймар випередив Мессі і Роналду у списку найдорожчих футболістів світуНа другому місці розташувався також футболіст, один з найголовніших суперників Роналду - гравець "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі - 81,5 млн. Трійку найсильніших замкнув баскетболіст ЛеБрон Джеймс - 71 млн.

У Топ-10 також увійшли Роджер Федерер (теніс) - 67,8, Кевін Дюрант (баскетбол) - 56,2, Новак Джокович (теніс) - 55,8, Ким Ньютон (американський футбол) - 53,1, Філ Мікельсон (гольф) - 52,9, Джордан Спить (гольф) - 52,8 і Кобі Брайант (баскетбол) - 50.