Призерку чемпіонату світу з легкої атлетики Оляновську дискваліфікували на чотири роки через допінг

31 січня 2017 року на засіданні Виконкому Федерації легкої атлетики України було розглянуто справу Людмили Оляновської щодо порушення нею антидопінгових правил, повідомляє прес-служба ФЛАУ.

Зокрема, ухвалено наступні рішення:

1. Дискваліфікувати Людмилу Оляновську на чотири роки відповідно до п. 32.2 (а), 32.2 (b) та п. 40.2 Правил ІААФ та відсторонити від участі у спортивних змаганнях, починаючи з 30.11.2015 року і до 29.11.2019 року.

2. Анулювати всі результати змагань, показані в період з 09.11.2015р. по 30.11.2015р.

3. Спортсменці заборонено брати будь-яку участь у змаганнях та заходах з легкої атлетики протягом періоду дискваліфікації.

Повернення спортсменки до змагальної діяльності можливе лише за умови виконання Правила ІААФ 40.14.

Коментуючи свою дискваліфікацію спортсменка відзначила:

«Ситуація досить абсурдна. Люди, які знаються на спорті, це добре розуміють. У моїй допінг-пробі, взятій під час навчально-тренувального збору, не в змагальний період, знайшли метан. Це анаболічний стероїд, який жодним чином не може допомогти у розвитку витривалості і завоюванні медалей зі спортивної ходьби. Та і якщо подивитися на мене, то видно, що ані бороди, ані м’язів, як у бодібілдера, у мене і близько немає. Більше того, це препарат минулого століття, який дуже легко виявити. І потрібно бути повним бовдуром, щоб його вживати, - коментує дискваліфікацію Людмила Оляновська. Мої дві допінг-проби у серпні, коли я виграла медаль чемпіонату світу, стільки ж у вересні були чистими. І раптом під час навчально-тренувального збору, коли я не виступаю на жодних змаганнях, одинично виявляється метан… Розумію, що згідно з правилами, кожен атлет несе відповідальність за те, що потрапило до нього в організм. Тому не можу повністю знімати з себе відповідальність. Але з іншого боку, заходячи в їдальню, я бачу перед собою салат, але не можу знати, чи не «приправлений» він чимось. На превеликий жаль, є випадки, коли дуже складно і майже нереально проконтролювати те, що потрапляє до тебе в організм».

Людмила Оляновська на чемпіонаті світу у Пекіні у 2015 році виграла бронзову медаль зі спортивної ходьби на 20 км. Роком раніше, на чемпіонаті Європи у Цюриху вона була другою. Їй належить національний рекорд України на цій дистанції. Всі нагороди і рекорди за Людмилою зберігаються. Позитивна допінг-проба була взята вже під час НТЗ після завершення сезону-2015, коли Оляновська не виступала, а лише тренувалася.