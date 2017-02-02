Український велогонщик Гривко знятий з Туру Дубая-2017 за удар суперника ліктем

Український гонщик команди Astana Андрій Гривко був знятий з Туру Дубая-2017 за те, що під час 3-го етапу вдарив в обличчя німецького гонщика команди Quick Step Floors Марселя Киттеля, який є лідером гонки, повідомляє Velolive.

Відразу після фінішу Киттель зажадав, щоб Андрій Гривко був покараний. У свою чергу, команда Astana публічно принесла вибачення Марселю Кіттелю і його команді за поведінку свого гонщика.

За словами Киттеля, як тільки гонщики поїхали під бічним вітром почалася боротьба за позиції. "У такому випадку нормально, коли іноді ти штовхаєш інших. Я намагався повернутися до побудови разом з одним зі своїх молодих товаришів по команді. Йому це не сподобалося. Тоді я спробував об'їхати, і опинився між Гривко і його товаришем по команді, мені довелося трохи штовхнути Гривко, але я не відривав руки від керма. Я спробував поговорити з молодим гонщиком про те, навіщо він так ризикує, і в цей момент отримав удар в обличчя.

Я не прийму від нього вибачень. Це не має нічого спільного з велоспортом. Те, що зробив Гривко – ганьбить наш прекрасний спорт», - додав німець.