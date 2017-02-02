Російських олімпійців буде одягати дизайнер сумнозвісних футболок "Не смішіть мої Іскандери"
Компанія ZA Спорт буде офіційним екіпірувальником Олімпійської команди Росії.
Замість компанії Bosco екіпіровку для російських олімпійців буде проводити компанія ZA Sport. Повідомлення про зміну офіційного екіпірувальника було опубліковано 2 лютого в Twitter Олімпійського комітету Росії.
РБК з посиланням на дані в базі даних СПАРК повідомляє, що засновником ТОВ «За Спорт» є Анастасія Задоріна. Журнал Forbes у квітні 2016 року писав, що Анастасія Задоріна є дочкою керівника Служби забезпечення діяльності ФСБ Росії і президента спортклубу «Динамо» Михайла Шекіна.
Анастасія Задоріна — дизайнер футболок з написами «Тополя санкцій не боїться», «Санкції? Не смішіть мої Іскандери», на які в 2014 році в рамках акції, що проводилася у Москві, пропонували обміняти одяг іноземного виробництва, додає Meduza.
Задоріна також є засновником ще восьми компаній, включаючи ТОВ «Екіпспорт», яка постачала форму для спартакіади «Транснафти».