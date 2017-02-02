Російських олімпійців буде одягати дизайнер сумнозвісних футболок "Не смішіть мої Іскандери"

Замість компанії Bosco екіпіровку для російських олімпійців буде проводити компанія ZA Sport. Повідомлення про зміну офіційного екіпірувальника було опубліковано 2 лютого в Twitter Олімпійського комітету Росії.

РБК з посиланням на дані в базі даних СПАРК повідомляє, що засновником ТОВ «За Спорт» є Анастасія Задоріна. Журнал Forbes у квітні 2016 року писав, що Анастасія Задоріна є дочкою керівника Служби забезпечення діяльності ФСБ Росії і президента спортклубу «Динамо» Михайла Шекіна.

Анастасія Задоріна — дизайнер футболок з написами «Тополя санкцій не боїться», «Санкції? Не смішіть мої Іскандери», на які в 2014 році в рамках акції, що проводилася у Москві, пропонували обміняти одяг іноземного виробництва, додає Meduza.

Задоріна також є засновником ще восьми компаній, включаючи ТОВ «Екіпспорт», яка постачала форму для спартакіади «Транснафти».