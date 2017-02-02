Українка Повх виграла турнір з найпрестижнішої зимової легкоатлетичної серії

Українка Олеся Повх перемогла з бігу на 60 метрів на другому етапі найпрестижнішої легкоатлетичної серії зимового сезону IAAF World Indoor Tour, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Змагання відбулися 1 лютого в Дюссельдорфі (Німеччина).

У фіналі Повх подолала дистанцію з найкращим результатом нинішнього сезону – 7,16 секунди. Свій попередній показник вона поліпшила на одну соту секунди.

Окрім того, у секторі для потрійного стрибка змагалася Ольга Саладуха. Найкращою для неї стала заключна, шоста спроба. З результатом 13,87 м вона посіла п’яте місце. Перемогла Патрісія Мамона (14,11 м) з Португалії.

Наступний етап серії IAAF World Indoor Tour відбудеться 4 лютого у Карлсруе (Німеччина).