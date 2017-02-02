Біатлоністка Бондар принесла Україні п'яту медаль Універсіади

В Алмати (Казахстан) завершилася біатлонна спринтерська гонка серед жінок в рамках зимової Універсіади, де 2-е місце посіла українка Яна Бондар, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка допустила по одному промаху на двох вогневих рубежах і подолала дистанцію 7,5 км. за 22 хвилини 05.9 секунди - 22.8 секунди відставання від лідера.

Чемпіоном у цьому виді програми стала Галина Вишневська з Казахстану, яка допустила 1 промах при стрельбі лежачи - 21 хвилина 43,1 секунди. Трійку призерів замкнула Анастасія Єгорова з Росії (1 промах, 36,7 секунди відставання від лідера), яка випередила у боротьбі за бронзу українку Юлію Журавок на 13,7 сек.

Медаль Бондар стала п'ятою для збірної України на Універсіаді в Казахстані - 2 срібла і 3 бронзи. Раніше Надія Бєлкіна завоювала "бронзу" в індивідуальній гонці біатлоністок. Ще 1 срібло і 2 бронзи на рахунку українських сноубордистів. Збірна України знаходиться на 11-му місці в загальнокомандному заліку.

Як повідомляв УНІАН, 28-а зимова Універсіада проходить в Алмати з 29 січня по 8 лютого.