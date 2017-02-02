Світоліна вийшла у чвертьфінал тенісного турніру в Тайбеї

У Тайбеї завершився матч другого кола теннсного турніру Taiwan Open серії International, в якому українка Еліна Світоліна обіграла Люсі Градецку з Чехії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч закінчився з рахунком 6:4, 7:5.

Українка переграла суперницю, яка в першому колі здолала іншу нашу співвітчизницю Катерину Козлову. У першому сеті Світоліна і Градецька обмінялися брейками в середині партії, але в кінцівці українка зуміла зробити ще один брейк. У другому сеті суперниця відіграла чотири матчболи на своїй подачі при рахунку 4:5, а вже за рахунку 5:6, програла сет і матч з першого ж матчболу.

- Це був непростий матч, Градецька дуже добре грала, - зазначила Світоліна під час бліц-інтерв'ю. - Спасибі глядачам за підтримку, для нас дуже важливо бачити вболівальників. Я рада, що змогла показати сьогодні свою гру.

У чвертьфіналі українка зіграє з Онс Жабер - своєю суперницею по фіналу юніорського Ролан Гаррос в 2010 році. Зараз у рейтингу WTA Жабер займає 181-е місце.

Як повідомляв УНІАН, турнір в Тайбеї проходить з 30 січня по 5 лютого.