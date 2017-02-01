Українські бігунки отримають бронзові медалі ОІ-2012 в естафеті після дискваліфікації росіянок

Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення позбавити жіночу команду Росії з легкої атлетики в естафеті 4х400 метрів срібної нагороди Ігор у Лондоні-2012, повідомляє офіційний сайт МОК.

Причиною дискваліфікації став допінг, виявлений в організмі Антоніни Кривошапки.

Всі результати спортсменки на Олімпіаді в Лондоні анульовані.

Таким чином, срібні нагороди Ігор в Лондоні отримають спортсменки Ямайки, бронзові - команда України, яка фінішувала на 4-му місці.

У складі української жіночої команди в естафеті 4х400 м на іграх в Лондоні бігли Аліна Логвиненко, Ольга Земляк, Ганна Ярощук та Наталія Пигида.