Українські бігунки отримають бронзові медалі ОІ-2012 в естафеті після дискваліфікації росіянок
13:16, 01 лютого 2017Інше
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Наша команда фінішувала у фіналі дистанції 4х400 метрів на 4-му місці.
Українки отримають бронзові медалі Ігор у Лондоні / noc-ukr.org
Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення позбавити жіночу команду Росії з легкої атлетики в естафеті 4х400 метрів срібної нагороди Ігор у Лондоні-2012, повідомляє офіційний сайт МОК.
Причиною дискваліфікації став допінг, виявлений в організмі Антоніни Кривошапки.
Всі результати спортсменки на Олімпіаді в Лондоні анульовані.
Таким чином, срібні нагороди Ігор в Лондоні отримають спортсменки Ямайки, бронзові - команда України, яка фінішувала на 4-му місці.
У складі української жіночої команди в естафеті 4х400 м на іграх в Лондоні бігли Аліна Логвиненко, Ольга Земляк, Ганна Ярощук та Наталія Пигида.
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