Юлія Джима визнана найкращою спортсменкою січня в Україні

За підсумками спортивного січня Національний олімпійський комітет визнав новоспечену чемпіонку Європи з біатлону Юлію Джиму найкращою спортсменкою першого місяця в новому році, повідомляє НОК України.

Найкращим тренером місяця став старший тренер жіночої біатлонної команди України Урош Велепец.

Високого визнання НОК наша Олімпійська чемпіонка удостоєна завдяки блискучому виступу на європейській першості в польському Душники-Здруй. На престижному старті Юлія виборола повний комплект нагород.

У спринтерській гонці вона, продемонструвши відмінну чисту стрільбу й високу швидкість на трасі, не залишила жодного шансу своїм суперницям й посіла найвищу сходинку на п'єдесталі пошани.

Медальну ходу українка продовжила в гонці переслідування, в якій принесла нашій країні «срібло». В змішаній естафеті разом з колегами по команді: Анастасією Меркушиною, Олександром Жирним та Русланом Ткаленком Юлія посіла третє місце.

Відзначимо, що Юлія Джима вперше отримує звання найкращої спортсменки місяця в Україні.