Міжнародну велогонку Race Horizon Park у дні Києва судитимуть данець і поляк

Суддею чоловічих міжнародних гонок Race Horizon Park 2017 буде міжнародний комісар UCI Якоб Кнудсен з Данії, повідомляє прес-служба Федерації велоспорту України.

«Я багато очікую від велогонки Race Horizon Park. Я чув добрі відгуки про гонку від колег серед комісарів Міжнародного союзу велосипедистів. Я ніколи не був в Україні раніше, тому я також з нетерпінням чекаю цього візиту», - заявив Якоб Кнудсен.

Судити жіночі міжнародні велогонки Horizon Park Women Challenge і VR Woman ITT буде міжнародний комісар UCI Павел Скорек з Польщі.

«Міжнародний союз велосипедистів щороку присилає на Race Horizon Park крутих суддів, які є стимулом для організаторів в плані розвитку та вдосконалення. Ми переконалися, що судді зазвичай високо оцінюють організацію наших гонок. Тож будемо готуватись, щоб гідно провести Race Horizon Park 2017», - заявив президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко.

Міжнародний комісар Якоб Кнудсен, який судитиме чоловічі гонки Race Horizon Park, живе в місті Дрігструп і є членом правління Союзу велосипедистів Данії, віднедавна працює в автомобільній компанії. Право судити міжнародні гонки отримав у жовтні 2015 року після випробування на Турі Британії, доти понад 10 років був комісаром Союзу велосипедистів Данії. У минулому Якоб Кнудсен сам був велогонщиком. Як суддя був на таких велогонках, як Тур Данії, Тур Норвегії, Тур Британії, Тур Фйордів, Чемпіонаті світу з шосейного велоспорту в Копенгагені (2011).

Комісар Павел Скорек судив 2016 року міжнародні велогонки Кубок Мінська в Білорусі та Тур Галичини, тому це не перший професійний візит Скорека до України. Павел Скорек був суддею в складі панелі комісарів на Чемпіонатах світу з велоспорту на треку серед юніорів у 2015 і 2016 роках.

Нагадаємо, головним суддею Race Horizon Park 2016 був комісар з Нідерландів Мартін Брюйн, а жіночі велогонки судив комісар з Бельгії Юрген Дірейкере.

Велогонка Race Horizon Park, яка проходить у центрі Києва, має 60-річну історію: з критеріуму вона перетворилась на три міжнародних професійних велогонки за участю елітних українських і великої кількості іноземних команд та суддів міжнародного класу. У 2016 році в рамках Race Horizon Park вперше в історії України відбулися жіночі міжнародні велогонки, які пройдуть і цього року. Велогонка Race Horizon Park – це велике свято велосипедного спорту, яке піднімає престиж Києва на міжнародній арені. До старту велогонки лишилось менше 4 місяців. Цього року гонка пройде в Дні Києва 26-28 травня.