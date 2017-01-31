Українські спортсмени вибороли чотири нагороди за перші два дні Універсіади

В Алмати (Казахстан) завершився другий змагальний день зимової Універсіади-2017, де спортсмени збірної України завоювали чотири нагороди - "срібло" і 3 "бронзи", повідомляє офіційний сайт змагань.

26-річна українка Аннамарі Данча завоювала срібну медаль в паралельному гігантському слаломі. У великому фіналі українка поступилася польці Олександрі Крол. Бронзу виграла ще одна представниця Польщі Кароліна Штокфиш, випередивши у малому фіналі свою співвітчизницю Вероніку Білу.

21-річний Олександр Бєлінський став бронзовим призером у паралельному гігантському слаломі. У малому фіналі він виграв у представника Польщі Міхала Новачика. Золото завоював росіянин Богдан Богданов, випередивши у фіналі свого співвітчизника Владислава Шкуріхіна.

Другу бронзу Бєлінський завоював в гігантському слаломі, де в боротьбі за 3-4 місця випередив по сумі двох заїздів росіянина Владислава Шурамшина. Золото завоював Оскар Квятковскі з Польщі, випередивши по сумі двох заїздів Богданова.

Бронзу в індивідуальній гонці з біатлону завоювала Надія Бєлкіна з відставанням від переможниці в 2 хвилини 23,6 секунди (5 промахів). Золото у Аліни Райкової з Казахстану - 59 хвилин 48,7 секунди (2), срібло - у її співвітчизниці Галини Вишневської - 2 хвилини 21,1 секунди відставання (4).

У загальнокомандному заліку збірна України йде на 8-му місці (0-1-3, 4). Лідирує збірна Росії (8-7-2, 17), слідом йдуть команди Казахстану (2-2-4, 8) і Китаю (2-1-2, 5).

Зимова Універсіада проходить в Алмати з 29 січня по 8 лютого.