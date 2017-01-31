Російського олімпійського чемпіона Сочі-2014 дискваліфікували за допінг

13:30, 31 січня 2017
Інше
357

Бобслеїст Дмитро Труненков відсторонений від змагань на 4 роки.

Труненков дискваліфікований на чотири роки / НІА-Красноярськ

Олімпійський чемпіон Сочі-2014 з бобслею Дмитро Труненков дискваліфікований Федерацією бобслею Росії на 4 роки за порушення антидопінгових правил на підставі рішення дисциплінарного антидопінгового комітету Російського антидопінгового агентства, повідомляє офіційний сайт РУСАДА.

Дискваліфікація діє починаючи з 19 квітня 2016 року.

Примітно, що спортсмен оголосив про завершення кар'єри в серпні 2016 року.

Труненков разом з Олександром Зубковим, Олексієм Воєводою і Олексієм Негодайло зайняв перше місце на Олімпійських іграх у Сочі в змаганнях четвірок.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter