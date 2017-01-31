Російського олімпійського чемпіона Сочі-2014 дискваліфікували за допінг
13:30, 31 січня 2017Інше
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Бобслеїст Дмитро Труненков відсторонений від змагань на 4 роки.
Труненков дискваліфікований на чотири роки / НІА-Красноярськ
Олімпійський чемпіон Сочі-2014 з бобслею Дмитро Труненков дискваліфікований Федерацією бобслею Росії на 4 роки за порушення антидопінгових правил на підставі рішення дисциплінарного антидопінгового комітету Російського антидопінгового агентства, повідомляє офіційний сайт РУСАДА.
Дискваліфікація діє починаючи з 19 квітня 2016 року.
Примітно, що спортсмен оголосив про завершення кар'єри в серпні 2016 року.
Труненков разом з Олександром Зубковим, Олексієм Воєводою і Олексієм Негодайло зайняв перше місце на Олімпійських іграх у Сочі в змаганнях четвірок.
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