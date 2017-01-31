Світоліна обіграла росіянку Родіну в стартовому матчі тенісного турніру в Тайбеї

У Тайбеї відбувся матч першого кола тенісного турніру Taiwan Open серії International, в якому українка Еліна Світоліна зустрічалася з росіянкою Євгенією Родіною і здобула досить легку перемогу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:0, 6:3.

Суперниці провели на корті менше години і протягом всього цього часу українка володіла повною перевагою. Родіній не допоміг навіть медичний тайм-аут, під час якої спортсменці міряли тиск. Після цього вона продовжила гру.

У другому колі могло б відбудуться українське "дербі" але Люсі Градецька з Чехії обіграла ще одну українку Катерину Козлову у впертій боротьбі в трьох партіях - 6:7 (3), 6:4, 1:6.

Таким чином, Світоліна зіграє в наступному матчі з Градецькою.

Турнір проходить в Тайбеї з 30 січня по 5 лютого.