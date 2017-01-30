Виконком Міжнародного паралімпійського комітету заборонив росіянам брати участь у відборі до Ігор-2018

Виконком Міжнародного паралімпійського комітету (IPC) заборонив спортсменам-інвалідам збірної Росії брати участь у відборі до Ігор 2018 року в Пхенчхані, повідомляє Паралімпійський комітет Росії (ПКР).

«Виконком МПК відхилив пропозицію ПКР про участь російських паралімпійців у кваліфікаційних змаганнях до Паралімпійських зимових ігор 2018 року в Пхенчхані при конкретних гарантії з боку ПКР», — свідчить заява комітету.

Виконком МПК розглянув і обговорив пропозиції ПКР дозволити російським паралімпійських спортсменам брати участь у міжнародних кваліфікаційних змаганнях до Паралімпійських зимових ігор 2018 року при конкретних гарантіях з російської сторони 29 січня 2017 року на своєму засіданні в Бонні (Німеччина). Після обговорення цього питання Виконком МПК прийняв рішення відхилити пропозиції ПКР.

ПКР залишає за собою право відстоювати законні права російських паралімпійців в установленому порядку у відповідності з російським та міжнародним законодавством, а також продовжить підготовку російських спортсменів-інвалідів до зимових Паралімпійських Ігор в Кореї, йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, раніше збірна Росії була в повному складі відсторонена від участі в літній Паралімпіаді 2016 року в бразильському Ріо.