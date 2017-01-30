На Київщині планується будівництво сучасного велотреку

В Білій Церкві, на території центру олімпійської підготовки, планують збудувати перший в Україні модульний критий велотрек за проектом німецької компанії Schuermann architekte, яка є світовим лідером у будівництві спортивної велоінфраструктури, повідомили УНІАН в прес-службі Федерації велосипедного спорту України.

Споруда буде мультифункціональною й, окрім велосипедної траси, включатиме майданчик для занять боротьбою, баскетболом, міні-футболом та готель для розміщення учасників змагань.

Проект сучасного велотреку, Федерація велоспорту України представила голові Київської обласної державної адміністрації Олександру Горгану, який запевнив підтримає будівництво важливого спортивного об’єкту. Та вже створено робочу групу для розробки проекту програми.

У Федерації зазначають, що в Європі кожного року будують десятки подібних треків, адже важливість спортивного виховання молодих поколінь сьогодні як ніколи на часі, а для України це був би гарний початок розбудови спортивної інфраструктури.

Голова Київської ОДА Олександр Горган також підтримав ініціативу Федерації велоспорту провести в області міжнародної жіночої велогонки з роздільним стартом VR 120 у Вишгородському районі та міжнародної чоловічої велогонки Race Horizon Park for Peace (гонка Миру) в класі еліта на олімпійській трасі «Велотрек», що була збудована до олімпійських ігор 1980 року с селищі Чабани.