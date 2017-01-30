Українські біатлоністи пішли з п'єдесталу, щойно залунав гімн РФ, росіяни теж не стали його слухати (відео)

Українці пішли з п’єдесталу пошани відразу, як почав грати російський гімн. Цікаво, що російські спортсмени взяли приклад з наших спортсменів і також не стали слухати гімн РФ.

За однією із версій, під час даного нагородження - "квіткової церемонії" - гімн не повинен був лунати і звукорежисер увімкнув його помилково, що й послугувало причиною такої поведінки спортсменів.

Як повідомляв УНІАН, українська збірна у польському Душники-Здруй завоювала 3-є місце й бронзову медаль. Наша команда виступала у складі Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Олександр Жирний і Руслан Ткаленко.

У впертій боротьбі за срібло українці 0,7 секунди поступилися команді Норвегії (0+9), з якою йшли разом після останнього вогневого рубежу. Чемпіоном Європи у цьому виді програми стала команда Росії, яка подолала дистанцію за 1 годину 12 хвилин 26,0 секунди (0+6).