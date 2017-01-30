Українець Ельянов посів 7-е місце на шаховому супертурнірі у Вейк-ан-Зеє

У голландському Вейк-ан-Зеє завершився шаховий супертурнір Tata Steel, де в категорії Masters українець Павло Ельянов посів 7-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш гросмейстер набрав 7 очок в 13 партіях.

Читайте такожЕльянов лідирує і випереджає чемпіона світу Карлсена на шаховому турнірі у Вейк-ан-Зеє Українець виграв по ходу змагань 3 партії, при 8 нічиїх та 2 поразках.

Переможцем змагань став американець Уеслі Со (9 балів), який досить несподівано обійшов у таблиці чинного чемпіона світу Магнуса Карлсена (8) з Норвегії. Їх очний поєдинок завершився внічию.

Вейк-ан-Зеє — один з найстаріших і найсильніших шахових турнірів у світі. Проводиться щорічно з 1937 року (з перервою в 1945 р.). До 1967 р. грався в місті Бевервейк (Нідерланди), з 1968 р. переїхав до сусіднього міста Вейк-ан-Зе.