Федерер обіграв Надаля у фіналі Australian Open

У Мельбурні завершився фінальний матч чоловічого одиночного розряду Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, де швейцарець Роджер Федерер обіграв іспанця Рафаеля Надаля, повідомляє офіційний сайт турніру.

П`ятисетовий матч тривав майже чотири години і завершився з рахунком 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.

Гра двох ветеранів світового тенісу, які в попередній раз грали у фіналі австралійського чемпіонату в 2009-му році, проходила у впертій напруженій боротьбі. Суперники по черзі брали сети, а в п'ятій вирішальній партії Надаль вигравав з рахунком 3:1, але програв п'ять геймів поспіль.

Федерер, який не виступав півроку через травму, виграв п'ятий в кар'єрі австралійський чемпіонат і 18-й у кар'єрі турнір серії "Великого шолома".

Як повідомляв УНІАН, Australian Open проходив у Мельбурні з 16 по 29 січня.