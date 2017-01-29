Українські біатлоністи не потрапили в призери одиночної змішаної естафети чемпіонату Європи

У польському Душники-Здруй завершилася одиноная змішана естафета в рамках чемпіонату Європи, де збірна України посіла 4-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українська команда виступала у складі Ірина Варвинець - Андрій Доценко.

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Чемпіоном Європи у цьому виді програми став дует з Росії, який подолав дистанцію за 37 хвилин 10,2 секунди. На 6,3 секунди відстала команда Норвегії, на 13,9 - збірна Польщі.

Чемпіонат Європи з біатлону завершиться сьогодні вдень класичною змішаною естафетою, за участю чотирьох спортсменів.