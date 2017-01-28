Збірна України з футзалу зіграла внічию у першому матчі з Іспанією
Гра завершилася з рахунком 1:1.
У Києві відбувся перший з двох товариських матчів збірної України проти чемпіона Європи й однієї з найсильніших команд світу - Іспанії, який завершився внічию, повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.
Гра завершилася з рахунком 1:1.
Українці відкрили рахунок в матчі завдяки точному удару Білоцерківця на 11–й хвилині. Проте, Хоселіто Фернандес зрівняв рахунок на 13-й хвилині.
Україна – Іспанія – 1:1
Голи: Білоцерківець (11) – Хоселіто Фернандес (13)
Україна: Іваняк – Журба, Д. Сорокін, Бондар, Білоцерківець – Мик. Грицина, Мих. Грицина, Шотурма, Разуванов – Волянюк
Іспанія: Хуанхо (Фабіо, 21) – Ортіс, Адольфо, Рафа Усін, Давід Гарсія – Бебе, Пола, Алекс, Хоселіто Фернандес – Толра, Айкардо
Попередження: Журба (33), Д. Сорокін (36) – Хоселіто Фернандес (33)
Вилучення: Разуванов (38)
На 38-й хвилині Рафа Усін (Іспанія) не реалізував 10-метровий (воротар)