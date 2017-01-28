Збірна України з футзалу зіграла внічию у першому матчі з Іспанією

У Києві відбувся перший з двох товариських матчів збірної України проти чемпіона Європи й однієї з найсильніших команд світу - Іспанії, який завершився внічию, повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.

Гра завершилася з рахунком 1:1.

Українці відкрили рахунок в матчі завдяки точному удару Білоцерківця на 11–й хвилині. Проте, Хоселіто Фернандес зрівняв рахунок на 13-й хвилині.

Україна – Іспанія – 1:1

Голи: Білоцерківець (11) – Хоселіто Фернандес (13)

Україна: Іваняк – Журба, Д. Сорокін, Бондар, Білоцерківець – Мик. Грицина, Мих. Грицина, Шотурма, Разуванов – Волянюк

Іспанія: Хуанхо (Фабіо, 21) – Ортіс, Адольфо, Рафа Усін, Давід Гарсія – Бебе, Пола, Алекс, Хоселіто Фернандес – Толра, Айкардо

Попередження: Журба (33), Д. Сорокін (36) – Хоселіто Фернандес (33)

Вилучення: Разуванов (38)

На 38-й хвилині Рафа Усін (Іспанія) не реалізував 10-метровий (воротар)