Джима завоювала срібло Чемпіонату Європи з біатлону в гонці переслідування

У польському Душники-Здруй завершилася жіноча гонка переслідування чемпіонату Європи з біатлону, де українка Юлія Джима завоювала срібну медаль.

Джима, яка стартувала першою з півхвилинною перевагою над найближчими суперницями, допустила по ходу гонки два промахи на вогневих рубежах у "стійці" і фінішувала з відставанням від переможниці 19,8 секунди.

Читайте такожДжима обігнала двох росіянок і завоювала золото чемпіонату Європи з біатлону у спринтіЧемпіонкою Європи стала росіянка Ірина Старих з результатом 30 хвилин 04.4 секунди (0 промахів), третє місце - у ще однієї росіянки Світлани Слєпцової - 32,1 секунди.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з біатлону проходить в Польщі з 24 по 29 січня.