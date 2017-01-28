Збірна України з хокею з м'ячем виграла матч за 5-е місце в турнірі В чемпіонату світу

В Тролльхеттан (Швеція) на арені «Слеттбергсхаллен» завершився матч за 5-6 місця турніру В чемпіонату світу з хокею з м'ячем, в якому збірна України обіграла команду Естонії, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 8:6.

Остання гра збірної України на турнірі у Швеції проходила "на гойдалці", де наша команда то йшла у відрив, то дозволяла супернику вирівняти становище.

Рахунок в матчі на 4-й хвилині відкрив естонець Владислав Андрєєв, але вже на 7-й хвилині Андрій Марковиченко зрівняв результат - 1:1. Роман Левченко вивів українців вперед на 10-й хвилині, Михайло Скалицький збільшив перевагу на 17-й, Сергій Мозговий довів рахунок до великого на 19-й - 1:4. Після цього естонці забили другий гол на 23-й хвилині, на що на 24-й точний ударом відповів Андрій Марковиченко - 2:5.

В кінці першого - початку другого тайму естонці забили три голи поспіль і зрівняли рахунок, 5:5. Але, на 41-й хвилині Марковиченко знову вивів збірну України вперед, на 49-й Левченко довів перевагу до двох голів, а за хвилину Марковиченко зробив хет-трик і довів перевагу українців до 8:5. Останній гол в цьому матчі був на рахунку естонців, але на підсумковому результаті це не відбилося.

Таким чином українці посіли за підсумками Чемпіонату світу 5-е місце в турнірі В і загальне 13-е місце.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з хокею з м'ячем 2017 — 37-а першість світу, що проходить в шведських Сандвикені і Тролльхеттані з 24 січня по 5 лютого.