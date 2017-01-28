Біатлоніст Жирний зайняв 15-е місце в гонці переслідування чемпіонату Європи

У польському Душники-Здруй завершилася чоловіча гонка переслідування в рамках чемпіонату Європи з біатлону, де єдиний представник України Олександр Жирний фінішував на 15-му місці, повідомляє Федерація біатлону України.

Жирний за результатами спринтерської гонки стартував 27-м з відставанням від лідера на 1 хвилину 14,5 секунди. Крім того, він допустив один промах на першій стрільбі в гонці переслідування і ще більше відстав від лідерів. Три "чисті" стрілянини на наступних вогневих рубежах не дозволили спортсмену дістатися вище, ніж до 15-го місця.

Відставання від переможця склало 2 хвилини 04.7 секунди.

Чемпіоном Європи у гонці переслідування став Олександр Логінов з Росії (1 промах), який подолав дистанцію за 31 хвилину 48.2 секунди. 2-е місце у Євгена Гаранічева з Росії (1 промах) - +27.8 секунди відставання, 3-е у Андрія Расторгуєва з Латвії (4 промахи), +59.5 сек.

Пізніше сьогодні відбудеться жіноча гонка переслідування, де основним фаворитом вважається чемпіонка Європи в спринті українка Юлія Джима.