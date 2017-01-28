Українка Костюк виграла юніорський Australian Open

У Мельбурні завершився фінальний матч юніорського турніру серед дівчат Відкритого чемпіонату Австралії, в якому українка Марта Костюк обіграла Ребеку Масарову зі Швейцарії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 5:7, 6:1, 4:6.

Читайте такожНадаль став суперником Федерера по фіналу Australian OpenПо ходу матчу українка провалила другий сет але відмінно виглядала в першій і вирішальній третій партії, обігруючи грізну суперницю в кінцівках. Так, у першій партії, Костюк виграла два гейми поспіль за рахунку 5:5, здобувши перемогу в партії. А в третьому вирішальному сеті Костюк вирвала перемогу також в кінцівці, взявши два гейми поспіль після рахунку 4:4.

Матч тривав майже дві години - 1 годину 55 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі дорослого жіночого турніру в суботу в Мельбурні зійдуться сестри-американки Вінус і Серена Вільямс.