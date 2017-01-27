Надаль став суперником Федерера по фіналу Australian Open

У Мельбурні завершився другий півфінал чоловічого турніру Відкритого чемпіонату Австралії, у якому іспанець Рафаель Надаль переграв болгарина Григора Димитрова, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч, який тривав майже п'ять годин - 4 години 56 хвилин, завершився важкою перемогою Надаля в п'яти сетах - 6:3, 5:7, 7:6 (5), 6:7 (4), 6:3.

Читайте такожФедерер став першим фіналістом чоловічого Australian OpenЯк і перший півфінал Федерер - Ваврінка, який відбувся напередодні, у зустрічі Надаля та Димитрова на корті йшла абсолютно рівна боротьба з обопільними шансами на успіх. Впевнена перемога куди більш досвідченого і титулованого Надаля у першому сеті анітрохи не збентежила болгарина, який взяв реванш у другому сеті. Третя і четверта партії завершувались тай-брейками, а в п'ятій досвід Надаля все ж взяв верх над амбіціями суперника.

У вирішальному матчі, який відбудеться в неділю, Надаль зіграє з Роджером Федерером. Суперники в дев'ятий раз зустрінуться у фіналі турніру серії "Великого шолома". Поки перевага на боці Надаля - 6:2.

Як повідомляв УНІАН, у суботу у вирішальному матчі жіночого турніру зійдуться сестри-американки Вінус і Серена Вільямс.