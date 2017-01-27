Збірна України з хокею з м'ячем програла Канаді і втратила шанси потрапити в еліт-дивізіон ЧС

В Тролльхеттані (Швеція) на арені «Слеттбергсхаллен» завершився матч 1/4 фіналу Турніру В чемпіонату світу з хокею з м'ячем, в якому збірна України поступилася команді Канаді, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:7.

Суперник, який виграв турнір Підгрупи В Турніру В нинішнього чемпіонату світу (4 перемоги, 1 нічия, 0 поразок) і сьогодні виглядав впевнено в матчі з українцями, які на груповому етапі зазнали поразки у всіх трьох матчах.

Читайте такожЗбірна України з хокею з м'ячем програла третій матч чемпіонату світуКанадці виграли перший тайм з рахунком 3:0, а в другій 30-хвилинці довели свою перевагу до 5:0. Лише після цього, на 41-й хвилині, Андрій Марковиченко забив перший гол українців після передачі Юрія Суздалєва. Втім, через 46 секунд канадці відновили перевагу у 5 голів. Потім команди ще раз обмінялися голами. У складі української команди на 53-й хвилині відзначився Роман Левченко.

Таким чином, наша команда не зможе продовжити боротьбу за потрапляння в Турнір А ЧС-2018, вісімку найсильніших хокейних команд світу.

В суботу збірна України зіграє останній матч в турнірі - за 5-6 місця проти команди Естонії.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з хокею з м'ячем 2017 — 37-е першість світу, що проходить в шведських Сандвикені і Тролльхеттані з 24 січня по 5 лютого.