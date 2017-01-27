Джима обігнала двох росіянок і завоювала золото чемпіонату Європи з біатлону у спринті

У польському Душники-Здруй завершилася жіноча спринтерська гонка в рамках чемпіонату Європи з біатлону, де переможницею стала українка Юлія Джима, повідомляє Федерація біатлону України.

Джима жодного разу не промахнулася на вогневих рубежах, подолавши дистанцію за 21 хвилину 02.3 секунди. Слідом на п'єдесталі розташувалися дві спортсменки збірної Росії - Світлана Слєпцова (0+0) +27.0 секунд відставання та Ірина Старих (0+1) +37.8 секунди відставання.

Читайте такожУкраїнці не потрапили в 20-ку найсильніших спринтерської гонки чемпіонату Європи з біатлонуНа 21-му місці в цій гонці фінішувала Юлія Журавок (0+0) +1:37.1 відставання, на 24-му - Яна Бондар (0+3) +1:49.3 відставання.

Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 в естафеті Джима принесла Україні другу медаль турніру в Польщі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Анастасія Меркушина стала бронзовим призером в індивідуальній гонці.