Оргкомітет Олімпіади-2018 в Пхьончхані представив офіційні піктограми

Організаційний комітет XXIII зимових Олімпійських ігор 2018 року в Пхьончхані представив офіційні спортивні піктограми, повідомляє НОК України.

Піктограми завжди є частиною зовнішнього представлення Ігор, а також важливим міжнародним символовом для вболівальників по всьому світу.

Розробники творчо підійшли до цього питання. Піктограми були виконані у корейському стилі на основі алфавіту країни-господарки Олімпіади «хангиль», який був розроблений у 15 столітті і використовується до цього часу.

Читайте такожБудівництво олімпійських об’єктів Ігор у Пхьончхані-2018 йде за графікомАлфавіт складається з 30 букв: 16 голосних і 14 приголосних. 7 з цих букв є елементами піктограм 24 дисциплін, в яких і розігруватимуться медалі Ігор-2018.

Окрім надання вболівальникам уявлення про корейську культуру, вигнуті з нахилом лінії створюють динамічне зображення, які сповнюють спортсменів олімпійським духом.

Як повідомляв УНІАН, двадцять треті Зимові Олімпійські ігри відбудуться у Пхьончхані (Південа Корея) з 9 по 25 лютого 2018 року.