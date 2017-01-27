Українка Костюк обіграла росіянку і вийшла у фінал юніорського Australian Open, Світоліна програла у півфіналі міксту

У Мельбурні проходять півфінальні матчі Відкритого чемпіонату Австралії, де у змаганнях юніорок українка Марта Костюк обіграла росіянку Олену Рибакіну, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 6:1, 7:5.

Матч тривав 1 годину 6 хвилин. У першому сеті українка практично нічого не дала зробити суперниці, обігравши її з рахунком 6:1. Після такого розгрому росіянка знайшла в собі сили вирівняти гру і в другому сеті діяла на рівних до рахунку 5:5. Тільки після цього, в самій кінцівці партії, Костюк виграла два гейми поспіль і вирішила долю матчу на свою користь.

Читайте такожДжокович поступився 117-й ракетці світу і склав повноваження чемпіона Australian OpenУ фіналі турніру Костюк, посіяна організаторами під 11-м номером, зіграє з Ребеккою Масаровою зі Швейцарії, яка зараз є найсильнішим гравцем серед юніорів у світі.

У свою чергу, в финалі турніру в змішаному парному розряді Еліна Світоліна в дуеті з австралійцем Крісом Гуччіоне поступилися американо-колумбійській парі Ебігайл Спірс / Хуан Себастьян Кабаль 6:7 (1:7), 2:6.

Як повідомляв УНІАН, Australian Open-2017 проходить в Мельбурні з 16 по 29 січня.