Волейбольний "Хімік" двічі переграв румунський "Тирговіште" і вийшов у 1/8 фіналу єврокубка
Українські волейболістки двічі виграли з однаковим рахунком 3:2.
Южненський «Хімік» вийшов в 1/8 фіналу Кубка ЕКВ, обігравши за сумою двох матчів румунську МСК «Тирговіште» в 1/16 фіналу Кубка ЕКВ, повідомляє офіційний сайт "Хіміка".
Гра в Южному, що проходила у справжній спортивній атмосфері, вийшла настільки ж напруженою, як і в Румунії. Ведучи в рахунку 2:0, «Хімік» програв дві наступні партії, і ціною неймовірних зусиль вирвав перемогу в п'ятій партії – 15:13.
Найрезультативнішим гравцем матчу стала Анастасія Чорнуха, яка набрала 27 очок.
В 1/8 фіналу «Хімік» зіграє з сербською «Візурой». Перший матч запланований у Южне в період 7-9 лютого.
«Хімік» – «Тирговіште» (Румунія) – 3:2 (25:16, 26:24, 23:25, 22:25, 15:13)
«Хімік»: Дрозд, Политанская, Сильченкова, Молодцова, Чорнуха, Томич; Степанчук (л), Немцева, Степанівська (к), Дудник. Тренер – Андрій Романович.
«Тирговіште»: Собо, Клисура, Калота, Икич, Коллар, Иваноф; Себич (л), Трича, Брчич, Митранеску. Тренер – Драган Нешич.
Судді:З. Грабовскі (Чехія), Р. Георгулеас (Греція).
Тривалість матчу: 132 хв. (24+32+28+31+17)
26 січня. Південний. ФСК «Олімп». 600 глядачів.