Збірна України з хокею з м'ячем програла третій матч чемпіонату світу

В Тролльхеттані (Швеція) на арені «Слеттбергсхаллен» завершився матч 3-го туру чемпіонату світу з хокею з м'ячем, в якому збірна України поступилася команді Японії, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 2:6.

Українці тримались на рівних з суперником до 37-ї хвилини. А в середині першого тайму, на 20-й хвилині, зуміли зрівняти рахунок, після того як японці забили перший гол за три хвилини до цього. Точним ударом в нашій команді відзначився Дмитро Цимбал, якому асистував Роман Левченко. Втім, наприкінці першого тайму, на 38-й хвилині, японці все-таки вийшли вперед.

Читайте такожЗбірна України з хокею з м'ячем програла перший матч чемпіонату світуПісля перерви суперник забив третій гол (на 51-й хвилині), на що за дві з половиною хвилини точним ударом відповів Олександр Бадамшин. А після цього забивали тільки суперники, які відзначилися ще тричі.

Раніше українці програли командам Монголії та Угорщини. Таким чином, збірна України програла всі три матчі групового етапу, але, все одно, забезпечила собі путівку в плей-офф - 1/4 фіналу.

У цю стадію змагань виходять усі чотири команди з Підгрупи А, де виступає збірна України, і чотири найсильніші з шести команд Підгрупи В.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з хокею з м'ячем 2017 — 37-а першість світу, що проходить в шведських Сандвікені і Тролльхеттані з 24 січня по 5 лютого.