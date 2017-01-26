Ельянов входить у п'ятірку кращих на шаховому супертурнірі у Вейк-ан-Зеє

У голландському Вейк-ан-Зеє триває шаховий супертурныр, де за підсумками 10-ти турів українець Павло Ельянов замикає п'ятірку найсильніших, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку українця 6 балів,

Наш шахіст здобув 3 перемоги, при 6 нічиїх та 1 поразці.

Українець знаходиться в групі з п'яти гросмейстерів, у яких по 6 балів. Він випереджає за особистим рейтингом китайця Веї, але поступається Ароняну (Вірменія), Карлсену (Норвегія) і Карякіну (Росія).

Читайте такожЕльянов лідирує і випереджає чемпіона світу Карлсена на шаховому турнірі у Вейк-ан-Зеє Лідером турніру є американець Уеслі Со, на рахунку якого 7 балів.

Сьогодні, 26 січня, на турнірі вихідний день.

Партії заключних трьох турів змагання відбудуться 27-29 січня.

Вейк-ан-Зеє — один з найстаріших і найсильніших шахових турнірів у світі. Проводиться щорічно з 1937 року (з перервою в 1945 р.). До 1967 р. грався в місті Бевервейк (Нідерланди), з 1968 р. переїхав до сусіднього міста Вейк-ан-Зе.